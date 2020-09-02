У Чорноморському морському порту прикордонники виявили 45-футовий контейнер, вщерть заповнений цигарками Суспільство | 02-09-2020, 20:49 0 117 ВІДЕО: https://youtu.be/IQepO2-hnsQ





Держприкордонслужба продовжує ефективно протидіяти незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України.



Сьогодні за інформацією оперативних підрозділів відомства прикордонники Південного регіонального управління спільно із співробітниками митниці у рамках роботи групи портового контролю та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР» блокували спробу незаконного переміщення на територію України великої партії сигарет.



До Чорноморського морського порту на теплоході з Грузії прибув транспортний засіб з контейнером, який викликав у оперативників зацікавленість. У ході поглибленого огляду, за вантажем грузинського чаю прикордонники виявили велику кількість ящиків з цигарками сумнівного походження.



Тривають подальші перевірочні заходи з метою прийняття правового рішення стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Також ведеться підрахунок кількості виявленого контрабандного курива.





