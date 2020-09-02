|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Чорноморському морському порту прикордонники виявили 45-футовий контейнер, вщерть заповнений цигарками
|Суспільство | 02-09-2020, 20:49
| 0 117
|
|ВІДЕО: https://youtu.be/IQepO2-hnsQ
Держприкордонслужба продовжує ефективно протидіяти незаконному переміщенню тютюнових виробів через державний кордон України.
Сьогодні за інформацією оперативних підрозділів відомства прикордонники Південного регіонального управління спільно із співробітниками митниці у рамках роботи групи портового контролю та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР» блокували спробу незаконного переміщення на територію України великої партії сигарет.
До Чорноморського морського порту на теплоході з Грузії прибув транспортний засіб з контейнером, який викликав у оперативників зацікавленість. У ході поглибленого огляду, за вантажем грузинського чаю прикордонники виявили велику кількість ящиків з цигарками сумнівного походження.
Тривають подальші перевірочні заходи з метою прийняття правового рішення стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Також ведеться підрахунок кількості виявленого контрабандного курива.
|
|