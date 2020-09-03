|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
ціна на тканинні ролети Декор плюс
веб магазин Декор плюс
|
|
|
Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА
|Суспільство | 03-09-2020, 09:53
| 0 61
|
|Лісові пожежі на Харківщині мали кілька осередків займання у трьох районах області.
Джерело: коментар голови Харківської ОДА Олексія Кучера, передає "Укрінформ"
Пряма мова: "Необхідно повідомити про певну дивину, що пожежа виникла в трьох районах. Це, окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях. Як мінімум три осередки, наприклад, у Дворічанському районі".
Деталі: Кучер також повідомив, що гроші для компенсації постраждалим виділять з резервного фонду області. Також місцева влада звернеться до керівництва держави для виділення додаткових коштів. Наразі сума збитків не встановлена.
Передісторія:
2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.
Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.
Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.
|
|