Пожежі на Харківщині виникли одразу у трьох районах – голова ОДА Суспільство | 03-09-2020, 09:53 0 61 Лісові пожежі на Харківщині мали кілька осередків займання у трьох районах області.



Джерело: коментар голови Харківської ОДА Олексія Кучера, передає "Укрінформ"



Пряма мова: "Необхідно повідомити про певну дивину, що пожежа виникла в трьох районах. Це, окрім Дворічанського, ще в Чугуївському та Шевченківському. І осередки знаходилися в різних місцях. Як мінімум три осередки, наприклад, у Дворічанському районі".



Деталі: Кучер також повідомив, що гроші для компенсації постраждалим виділять з резервного фонду області. Також місцева влада звернеться до керівництва держави для виділення додаткових коштів. Наразі сума збитків не встановлена.



Передісторія:



2 вересня у МВС повідомляли, що триває ліквідація пожежі у Харківській області: горить хвойний ліс на площі близько 80 га.

Пізніше президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер розповів, що наразі в регіоні палає 500 га лісу, а один населений пункт повністю знищений пожежею.