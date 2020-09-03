На Рівненщині зареєстрували майже 9500 хворих на COVID-19 Суспільство | 03-09-2020, 09:57 0 69 Станом на вечір 2 вересня у Рівненській області виявили ще 60 нових хворих на коронавірус, загалом в області зареєстрували 9476 випадків зараження.



Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у facebook



Деталі: Зокрема 15 нових інфікувань підтвердили в обласному центрі, ще 9 у Костопільському району та 8 у Млинівському.



Вік хворих від 8 до 86 років.



За час пандемії на Рівненщині від ускладнень захворювання померли 134 людини. Зокрема 2 вересня загинули 63-річний житель м.Дубно та 86-річний мешканець Дубенського району.



Цього ж дня одужали 93 мешканці області, загалом вилікувались 6866 осіб.



В роботі лабораторій залишається 305 зразків.



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Нагадаємо:



1 вересня в Україні діагноз COVID-19 підтвердився у рекордної кількості людей – 2 495 випадків, за добу помер 51 хворий, одужали ж від коронавірусу 1 015 осіб.

