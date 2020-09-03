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Двоє військових отримали опіки під час гасіння лісових пожеж – ООС
|Суспільство | 03-09-2020, 10:01
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|2 вересня двоє військовослужбовців отримали термічні опіки під час гасіння лісових пожеж у Луганській області.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об’єднаних сил та інших складових сил оборони локалізують масштабні лісові та степові пожежі на Луганщині, що були спровоковані противником. Так, в районі Станиці Луганської вогнем охоплено більше двохсот гектарів лісостепу, в районі населеного пункту Лобачеве пожежа займає площу близько 950 гектарів".
Деталі: Постраждалих військових доправлено до медзакладів. Їх стан – задовільний.
Загалом до гасіння пожеж залучено майже 600 чоловік особового складу та 84 одиниці інженерної та автомобільної техніки підрозділів Збройних Сил України і ДСНС. Вогонь в Зайцево і Новолуганському вже ліквідовано.
У штабі також повідомили про один ворожий постріл з підствольного гранатомету минулої доби поблизу Мар’їнки.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає", – йдеться у зведенні.
Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку противника не зафіксовано. Режим тиші зберігається повною мірою.
Нагадаємо:
Про займання лісової підстилки на Луганщині повідомлялось напередодні.
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