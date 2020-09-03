Про порядок повідомлення іноземними компаніями та організаціями про відкриття рахунків у банках та фінансових установах Суспільство | 03-09-2020, 11:42 0 21



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 16 січня 2020 року №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» вносяться зміни щодо обліку у контролюючих органах нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій). Передбачено взяття на облік у контролюючих органах іноземних юридичних компаній, організацій, які відкривають рахунки в банках України відповідно до ст. 6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».



Відповідно до п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України до відкриття рахунку в Україні такі іноземні юридичні компанії, організації зобов’язані подати до контролюючого органу за місцезнаходженням установи (відділення) банку або іншої фінансової установи, в яких відкривається рахунок відповідну заяву.



До заяви додаються копії таких документів (з пред'явленням оригіналів):



витяг з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;



документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код), що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;



документа, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента. У разі якщо такий документ виданий в країні реєстрації нерезидента, він повинен бути легалізований в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.