НА ЗАКАРПАТТІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ЙМОВІРНОГО ПЕРЕПРАВНИКА Суспільство | 03-09-2020, 11:46 0 20

Чотирьох нелегальних мігрантів з Південної Азії та їх ймовірного переправника затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками Нацполіції.





«Фольксваген» з нелегалами правоохоронці зупинили в селі Широке, що на Виноградівщині, у ході реалізації інформації оперативних співробітників Мукачівського загону. Керував автівкою 28-річний мешканець Кривого Рогу. Окрім водія в транспортному засобі перебувало четверо осіб без документів, троє з них повідомили, що є громадянами Шрі-Ланки, ще один назвався громадянином Бангладеш.



Наразі тривають слідчі дії, встановлюється коло усіх осіб причетних до організації незаконної подорожі іноземців. У діях чоловіка, який перевозив нелегальних мігрантів, вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». У разі, якщо вину українця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.



