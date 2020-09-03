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НА ЗАКАРПАТТІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ЙМОВІРНОГО ПЕРЕПРАВНИКА

Суспільство | 03-09-2020, 11:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 20 20    

Чотирьох нелегальних мігрантів з Південної Азії та їх ймовірного переправника затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону спільно з співробітниками Нацполіції.
НА ЗАКАРПАТТІ ЗАТРИМАЛИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ ТА ЇХ ЙМОВІРНОГО ПЕРЕПРАВНИКА

«Фольксваген» з нелегалами правоохоронці зупинили в селі Широке, що на Виноградівщині, у ході реалізації інформації оперативних співробітників Мукачівського загону. Керував автівкою 28-річний мешканець Кривого Рогу. Окрім водія в транспортному засобі перебувало четверо осіб без документів, троє з них повідомили, що є громадянами Шрі-Ланки, ще один назвався громадянином Бангладеш.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюється коло усіх осіб причетних до організації незаконної подорожі іноземців. У діях чоловіка, який перевозив нелегальних мігрантів, вбачаються ознаки злочину передбаченого ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». У разі, якщо вину українця доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
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