На близько 11 відсотків податків та зборів за сім місяців 2020 року сплатили більше до бюджетів підприємства, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині Суспільство | 03-09-2020, 12:28 0 109

Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині протягом січня-липня 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 1 521,7 млн. грн. податкових платежів, що на 148,6 млн. грн., або на 10,8 відс. більше, ніж у тому самому періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,4 відсотка.



Найбільшими платниками цієї галузі є: Фiлiя ТзОВ «Нестле Україна» «НестлеБiзнесСервiс в Європi», ТОВ «ІТ – Техноресурс», ТзОВ «Центр проект», ТзОВ «РСП «Шувар», ТОВ «Хазард», ТзОВ «Айпiє-Л», ТОВ «ЕрікссонЕджеГравіті», ТОВ «Агентство Економiчної Безпеки «Ефорт», ТЗОВ «Пам'ять», ТОВ «Українськi Iнформацiйнi Технологiї», ТЗОВ «УТН Безпека», ТЗОВ «БIЗНЕС СIТI МЕНЕДЖМЕНТ», ПРАТ «Техенерго», ТЗОВ «Вівера груп», ДП «Львівський радіоремонтний завод», тощо.