(ВІДЕО) МАСШТАБНА КОНТРАБАНДА. 1185 ящиків сигарет на майже 23 мільйони гривень Суспільство | 03-09-2020, 12:29 0 108 ВІДЕО: https://youtu.be/lMnzlqwie3o



ВІДЕО: https://youtu.be/IQepO2-hnsQ



Наймасштабнішу по своїй кількості за останній період міжнародну оборудку з переміщення в Україну незадекларованих цигарок викрили учора прикордонники на Одещині.



Аби перемістити товар, ділки перевозили тютюнові вироби під виглядом чаю. Загалом із контейнера вантажівки прикордонники дістали 1185 ящиків незадекларованих цигарок іноземного виробництва. Попередня сума оцінки курива склала близько 23-х мільйонів гривень.



Нагадаємо, до Чорноморського морського порту товар прибув на одному теплоходів із Грузії. Транспортний засіб з контейнером цигарок, який викликав у оперативників зацікавленість, прикордонники Південного регіонального управління спільно із співробітниками митниці у рамках роботи групи портового контролю CCP (Container Control Programme) та за силової підтримки прикордонного спецпідрозділу «ДОЗОР» блокували. Після перевірки з’ясувалося, що це міжнародна афера.



Правопорушення задокументовано згідно з чинним законодавством України, зокрема працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ.



Наразі транспортний засіб з контейнером цигарок вилучено. Тривають процесуальні дії.



