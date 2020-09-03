Підозрюваного у викраденні транспортних засобів жителя с.Волсвин взяли під варту Суспільство | 03-09-2020, 14:47 0 152



Ідеться про 23-річного мешканця с.Волсвин (Сокальський район), імовірно причетного до крадіжок мотоциклів.



Встановлено, що чоловік лише минулого року вийшов з місць позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів, однак на правильний шлях не став і взявся за старе.



За версією слідства, разом зі спільниками, молодик проникав в гаражі та викрадав транспортні засоби, інструменти, запчастини на території кількох районів (Кам’янка-Буського, Радехівського та Сокальського).



Так, дії зловмисника кваліфіковано за ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) та ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).



Санкції статтей передбачають максимальне покарання 6 та 8 років позбавлення волі відповідно.



Клопотання прокурорів Кам’янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури суд задоволив і наразі чоловік перебуває під вартою. Щодо нього та осіб, які можливо були в змові, тривають слідчі дії.



Обрання запобіжного заходу та досудове розслідування здійснюється по місцю вчинення правопорушення (згідно ч.1 ст.218 КК), відтак щодо ймовірних спільників молодика – цим займаються працівники поліції та прокуратури Радехівського та Сокальського районів.