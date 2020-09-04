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ІНОЗЕМЦІ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ

Суспільство | 04-09-2020, 09:34Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом доби, було зафіксовано дві спроби давання хабарів прикордонникам Львівського загону. 100 доларів та 30 євро пропонували іноземці охоронцям кордону, аби безперешкодно перетнути держрубіж.
Іноземці спробували таким чином потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну відповідно до Постанови КМУ від 27 серпня 2020 р. № 757
Неправомірну вигоду мандрівники пропонували у пунктах пропуску «Краківець» та «Грушів».
Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

#ЗахіднийКордон #Західний_Кордон #кордон #ДПСУ #новини
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