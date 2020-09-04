На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети Суспільство | 04-09-2020, 09:40 0 84 У прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.



Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.



Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.



Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.



Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.



Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети".



Деталі: За минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.