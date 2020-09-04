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На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети

Суспільство | 04-09-2020, 09:40Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    
У прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 3 вересня, по всій лінії фронту спостерігалася тиша. Фактів порушення режиму припинення вогню зафіксовано не було.

Від початку поточної доби, 4 вересня, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, зараз триває ліквідація пожеж, що виникла на Донеччині та Луганщині. Підрозділи Збройних Сил України разом з вогнеборцями ДСНС беруть участь в гасінні вогню поблизу населених пунктів Валуйське, Станиця Луганська, Лопаскіне, Лобачеве, Попасна, Новоолександрівка, Трьохізбенка. До гасіння пожеж залучено необхідна кількість особового складу та техніки.

Пожежі вже ліквідовано у населених пунктах Красногорівка, Зайцево, Єлизаветівка, Золоте-3 та Кам’янка.

Важливо, що у прифронтових районах саперами Об’єднаних сил розміновано більше десяти гектарів території та передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети".

Деталі: За минулу добу вони відремонтували 17 будинків. Ще на десятьох об’єктах роботи продовжуються.
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