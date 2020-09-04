Львівські прокурори обвинувачують уродженця с.Кам’яна Гора у нанесенні важких травм земляку Суспільство | 04-09-2020, 11:52 0 100



Ідеться про 29-річного уродженця Жовківщини, який в кінці лютого цього року наніс важку травму 28-річному земляку. Випадок трапився в гуртожитку на вул.Яніса Райніса у Львові, де і проживали чоловіки.



За версією слідства, між ними виник конфлікт, внаслідок якого нападник вдарив жертву керамічною чашкою в обличчя. Удар був настільки сильний, що чашка розбилася, а уламки пошкодили не лише обличчя потерпілого, а і рогівку та склеру ока з випадінням його оболонок.



Як наслідок, чоловік втратив зір на ліве око.



Так, дії нападника кваліфікували за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).



На цей час досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт прокурори Львівської місцевої прокуратури №2 скерували до суду.



У разі доведення вини, нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.



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Пресслужба Прокуратури Львівської області