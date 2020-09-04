   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 04/09/2020 Мер Львова про сесійне засідання: «Відчувається виборча кампанія, є речі, які недопустимі у сесійній залі»...>> Місто закупить у лізинг спеціалізований пожежний автомобіль для ГУ ДСНС України у Львівській області...>> Виділено кошти на купівлю рентгенодіагностичного апарату для дитячої лікарні...>> Депутати вчергове не підтримали ухвалу щодо відшкодовування відсоткової ставки за кредитам для підприємців...>> Депутати вчергове провалили голосування щодо переоблаштування 10 трамваїв для маломобільних людей і будівництво нового депо у Львові...>> Прийнято ухвалу про розроблення змін до зонування житлового мікрорайону Під Голоском...>> Депутати перенесли розгляд ухвали про приєднання ЛКП «Збиранка» до ЛКП «Зелене місто»...>> На сесії затвердили звіти про експертну грошову оцінку та продаж у власність ділянок у промзоні «Сигнівка»...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> Приміщення бібліотеки на вулиці Симоненка прийняли у власність громади Львова...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стриянину, якого підозрюють у нападі на родича, обрали запобіжний захід...
28-08-2020, 11:45  >>> 
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ...
28-08-2020, 02:23  >>> 
У Львові засудили за грабіж уродженця Закарпаття...
27-08-2020, 16:10  >>> 
   Здоров'яЗдоров
За добу в Україні виявили рекордні 2723 хворих на коронавірус...
04-09-2020, 10:00  >>> 
На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували понад 9500 заражень COVID-19...
04-09-2020, 09:38  >>> 
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна на 14-му місці...
04-09-2020, 09:26  >>> 

Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил

Суспільство | 04-09-2020, 14:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 93 93    


Визначені Командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30.

Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ «Станиця Луганська», де пропускні операції здійснюються щоденно. Станом на 12:00 в цьому КПВВ лінію розмежування перетнуло 1489 осіб.

Також сьогодні окупанти відновили рух у КПВВ «Новотроїцьке». Наразі прикордонники у цьому контрольному пункті забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 11 автомобілів та 111 осіб. Водночас російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Так, станом на 12.00 на контрольовану територію України прослідувало лише 4 автомобілі та 20 осіб.

Повністю заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка».

Крім того, цього тижня через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до ТОТУ прослідували 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 132 тонни.
   Новини по темі: Суспільство
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
04-09-2020, 14:30  >>> 
Львівські прокурори обвинувачують уродженця с.Кам’яна Гора у нанесенні важких травм земляку...
04-09-2020, 11:52  >>> 
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"...
04-09-2020, 09:54  >>> 
На Донбасі розмінували ще 10 гектарів території, передано на знищення 142 вибухонебезпечних предмети...
04-09-2020, 09:40  >>> 
ІНОЗЕМЦІ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ ПРИКОРДОННИКІВ...
04-09-2020, 09:34  >>> 
Підозрюваного у викраденні транспортних засобів жителя с.Волсвин взяли під варту...
03-09-2020, 14:47  >>> 
(ВІДЕО) МАСШТАБНА КОНТРАБАНДА. 1185 ящиків сигарет на майже 23 мільйони гривень...
03-09-2020, 12:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини четверга і ночі: дороге попурі, зустріч Лукашенка і Мішустіна...
04-09-2020, 09:49  >>> 
Головні новини середи і ночі: "компліменти" Зеленського і Лероса, стягнення 10 млрд з "Привату"...
03-09-2020, 10:02  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: виключений Лерос, невідсторонений Вовк...
02-09-2020, 09:58  >>> 
   ПолітикаПолітика
Хакери зламали сайт МВС Білорусі і оголосили Лукашенка в розшук...
04-09-2020, 10:01  >>> 
Нідерланди зупиняють екстрадицію підозрюваних до Польщі через сумніви у незалежності судів...
04-09-2020, 09:59  >>> 
НАТО проведе засідання через отруєння Навального...
04-09-2020, 09:51  >>> 
   Діловий світДіловий світ
SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс...
04-09-2020, 09:39  >>> 
Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink...
04-09-2020, 01:34  >>> 
Західні кредитори України попередили ВР про проблеми з процедурою заміни Холодницького...
03-09-2020, 11:40  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
04-09-2020, 14:30  >>> 
Львівські прокурори обвинувачують уродженця с.Кам’яна Гора у нанесенні важких травм земляку...
04-09-2020, 11:52  >>> 
Місія ОБСЄ нарахувала на Донбасі більше 900 порушень за час "всеосяжного перемир'я"...
04-09-2020, 09:54  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:18 Мер Львова про сесійне засідання: «Відчувається виборча кампанія, є речі, які недопустимі у сесійній залі»
16:29 Місто закупить у лізинг спеціалізований пожежний автомобіль для ГУ ДСНС України у Львівській області
16:28 Виділено кошти на купівлю рентгенодіагностичного апарату для дитячої лікарні
16:27 Депутати вчергове не підтримали ухвалу щодо відшкодовування відсоткової ставки за кредитам для підприємців
16:26 Депутати вчергове провалили голосування щодо переоблаштування 10 трамваїв для маломобільних людей і будівництво нового депо у Львові
16:24 Прийнято ухвалу про розроблення змін до зонування житлового мікрорайону Під Голоском
16:22 Депутати перенесли розгляд ухвали про приєднання ЛКП «Збиранка» до ЛКП «Зелене місто»
16:21 На сесії затвердили звіти про експертну грошову оцінку та продаж у власність ділянок у промзоні «Сигнівка»
14:30 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
14:29 Приміщення бібліотеки на вулиці Симоненка прийняли у власність громади Львова

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования