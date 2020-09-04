Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил Суспільство | 04-09-2020, 14:30 0 93



Визначені Командувачем ООС контрольні пункти в’їзду-виїзду функціонують за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30.



Безперебійно продовжує функціонувати КПВВ «Станиця Луганська», де пропускні операції здійснюються щоденно. Станом на 12:00 в цьому КПВВ лінію розмежування перетнуло 1489 осіб.



Також сьогодні окупанти відновили рух у КПВВ «Новотроїцьке». Наразі прикордонники у цьому контрольному пункті забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 11 автомобілів та 111 осіб. Водночас російські збройні формування продовжують перешкоджати вільному руху людей в межах дорожнього коридору. Так, станом на 12.00 на контрольовану територію України прослідувало лише 4 автомобілі та 20 осіб.



Повністю заблокованим, з боку окупантів, залишається рух у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар’їнка».



Крім того, цього тижня через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до ТОТУ прослідували 10 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донбасу міжнародна організація направила продуктові набори, медичне обладнання, матеріали для систем водопостачання. Загальна вага гуманітарного вантажу склала понад 132 тонни.