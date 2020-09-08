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Боєць, який загинув у неділю на Донбасі, був із Прикарпаття
|Суспільство | 07-09-2020, 10:42
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|Загиблий 6 вересня від обстрілу бойовиків на Донбасі український боєць був жителем Івано-Франківської області – це Тарас Кубійович.
Джерело: голова ГО "Городенківське районне об'єднання учасників АТО" Михайло Човганюк
Пряма мова: "За інформацією із фронту російсько-української війни маємо 200го. Сьогодні (у неділю – ред.) загинув житель села Вільхівці, Городенківського району Кубійович Тарас".
Нагадаємо: 6 вересня збройні формування Росії обстріляли позиції українських захисників – один військовий ООС загинув, один отримав поранення. Це перша бойова втрата і перше поранення після оголошення всеохопного перемир’я, тобто з 27 липня.
Крім того, у неділю біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.
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