Близько 635 мільйонів гривень військового збору для підтримки українського війська сплатили до державної скарбниці платники податків Львівщини у січні-серпні 2020 року Суспільство | 07-09-2020, 11:00 0 112





В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-серпня 2020 року платники податків Львівщини сплатили до Державного бюджету України 634,6 млн. грн. військового збору для підтримки української армії. Це на 5,6 млн. грн., або на 0,9 відс. більше, ніж за той самий період минулого року (у січні-серпні 2019 року – 629,0 млн. гривень).



Протягом серпня 2020 року до державної скарбниці надійшло 77,6 млн. грн. військового збору. Такі надходження збільшились на 2,2 млн. грн., або на 2,9 відс. порівнюючи з минулорічними за аналогічний період (у серпні 2019 року – 75,4 млн. гривень).