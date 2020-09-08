|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Червоноградцю обрали запобіжний захід за неправдиве повідомлення про замінування багатоповерхівки
|Суспільство | 07-09-2020, 11:01
| 0 155
|
Ідеться про випадок, який трапився 3 вересня цього року. 57-річний червоноградець повідомив, що на даху однієї з багатоповерхівок Червонограда знаходиться вибуховий пристрій.
Як наслідок, правоохоронці евакуювали близько 70 осіб. Проте огляд місця події показав, що жодних вибухових речовин там немає.
Так, дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення вибуху).
За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури зловмиснику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
На цей час проводяться слідчі дії.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 2 до 6 років позбавлення волі.
https://bitly.su/oWHI1z
Пресслужба Прокуратури Львівської області
|
|