Червоноградцю обрали запобіжний захід за неправдиве повідомлення про замінування багатоповерхівки Суспільство | 07-09-2020, 11:01 0 155



Ідеться про випадок, який трапився 3 вересня цього року. 57-річний червоноградець повідомив, що на даху однієї з багатоповерхівок Червонограда знаходиться вибуховий пристрій.



Як наслідок, правоохоронці евакуювали близько 70 осіб. Проте огляд місця події показав, що жодних вибухових речовин там немає.



Так, дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення вибуху).



За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури зловмиснику обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.



На цей час проводяться слідчі дії.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 2 до 6 років позбавлення волі.



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Пресслужба Прокуратури Львівської області