Автомахінація зазнала фіаско Суспільство | 07-09-2020, 11:07 0 126

Через подання неправдивих документів працівники Галицької митниці вилучили автомобіль вартістю понад мільйон грн.



Днями в зону митного контролю пункту пропуску «Шегині-Медика» в напрямку «в’їзд в Україну» під керуванням громадянина Литовської Республіки заїхав транспортний засіб, який перевозив легкові автомобілі, серед яких BMW, Х5, випуску 2015 р..

До митного контролю було подано документи, згідно з якими одержувачем та особою, відповідальною за фінансове врегулювання, є громадянин України, мешканець м. Чернівці, а фактурна вартість автомобіля – 20 750 євро. Працівники митниці перевірили законність переміщення через митний кордон автомобіля, зокрема справжню його вартість. Згідно з інформацією від компанії – продавця, автомобіль BMW X5 2015 р.в. продано за 33 700 євро.

Так, громадянин України до митного контролю транспортного засобу подав документи, які містять неправдиві дані щодо його вартості. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль вилучено. Справу скерують до суду.



