Відділ рекрутингу Львівського міського центру зайнятості запрошує громадян для працевлаштування на посади: Суспільство | 07-09-2020, 14:56 0 111



Сестра медична з функціональної діагностики - 0,5ставки молодша медична сестра клініко-діагностичної лабораторії, забезпечення дотримання протиепідемічного режиму в баклабораторії, проведення щоденного та генерального прибирання приміщень баклабораторії відповідно до протиепідемічного режиму установи, ведення Журналу генеральних прибирань, облік та списання господарчих товарів, вмикання бактерицидних ламп та ведення обліку та списання відпрацьованих годин роботи бакт. ламп

З.П від 4800грн.



Консультант ( оператор кол-центру) - проведення консультацій клієнтів стосовно послуг лабораторії, забезпечення вчасного зворотнього зв'язку по запитах клієнтів з сайту і соцмереж, проведення опитування клієнті в

З.П 5 000грн.



Біолог - біолог клініко-діагностичної лабораторії, лікар-лаборант, біолог, реєстрація та облік поживних середовищ розхідних матеріалів, реагентів, реєстрація та первинний посів матеріалу, постановка біохімічних тестів та рядів, постановка та зчитування антибіотикограм, автоклавування матеріалу, внесення результатів аналізів в комп'ютерну систему для подальшої валідації

З.п 5400грн



Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу - лаборант бактеріологічної лабораторії, реєстрація та облік поживних середовищ, розхідних матеріалів, реагентів, реєстрація та первинний посів матеріалу, постановка біохімічних тестів та рядів, постановка та зчитування антибіотикограм, автоклавування матеріалу, внесення результатів аналізів в комп'ютерну систему для подальшої валідації

З.п. 5200грн

