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До уваги платників!„Гаряча лінія”!
|Суспільство | 07-09-2020, 15:13
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 9 вересня 2020 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Актуальні питання сплати єдиного внеску: особливості карантинного періоду».
На запитання платників податків відповідатиме начальник відділу адміністрування єдиного внеску Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Малех.
Поставити свої запитання можна за номером телефону: 297-33-59.
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