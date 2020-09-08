До уваги платників!„Гаряча лінія”! Суспільство | 07-09-2020, 15:13 0 121



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 9 вересня 2020 року з 11.00 до 12.00 відбудеться сеанс телефонного зв’язку „гаряча лінія” на тему: „Актуальні питання сплати єдиного внеску: особливості карантинного періоду».



На запитання платників податків відповідатиме начальник відділу адміністрування єдиного внеску Головного управління ДПС у Львівській області Ігор Малех.



Поставити свої запитання можна за номером телефону: 297-33-59.





