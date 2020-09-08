Порушення перемир’я спрямоване на дискредитацію домовленостей ТКГ – Генштаб Суспільство | 08-09-2020, 07:48 0 82 Начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Корнійчук заявив, що порушення "тиші" з боку збройних формувань Росії спрямовані на дискредитацію домовленостей Тристоронньої контактної групи.



Джерело: Корнійчук в ефірі "Свобода слова" на ICTV



Пряма мова: "Їх провокативні заходи мають на меті дискредитувати домовленості ТКГ, виставити нас (ЗСУ – УП) такими, що не спроможні управляти своїми Збройними силами. Щоб таким чином далі мати право на свої відповідні дії.



Але ЗСУ сьогодні показують те, що вони стабільно виконують поставлене завдання та готові до адекватного реагування на всі прояви".



Деталі: Начальник Генштабу також додав, що порушення режиму припинення вогню все ще мають поодинокий характер. Водночас у ЗСУ оцінюють загальну ситуацію на фронті, яка свідчить що порушення не є масштабними.



Нагадаємо:



6 вересня штаб ООС повідомив про загибель двох військовослужбовців, які були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького та підірвалися на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Формування РФ порушили режим припинення вогню поблизу населеного пункту Красногорівка, внаслідок якого було поранено українського військовослужбовця.

Після вечірнього зведення у пресцентрі ООС повідомили про другий обстріл бойовиків, внаслідок якого загинув український військовий.

Біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.