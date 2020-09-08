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СХОВОК З ТЮТЮНОМ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ
|Суспільство | 08-09-2020, 09:36
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Сховок з тютюновими виробами виявили учора військовослужбовці відділення «Велятино» Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив за 500 метрів до кордону пакунки, у яких згодом нарахували 16 ящиків сигарет.
Невідомі планували доправити до Румунії 8 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок.
Контрабандне куриво військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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