СХОВОК З ТЮТЮНОМ ВИЯВИЛИ ПРИКОРДОННИКИ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ З РУМУНІЄЮ Суспільство | 08-09-2020, 09:36 0 53









Сховок з тютюновими виробами виявили учора військовослужбовці відділення «Велятино» Мукачівського загону. Під час патрулювання прикордонний наряд помітив за 500 метрів до кордону пакунки, у яких згодом нарахували 16 ящиків сигарет.



Невідомі планували доправити до Румунії 8 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок.



Контрабандне куриво військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу та згодом передадуть співробітникам ДФС.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону