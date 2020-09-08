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Більше 80 шахтарів у Кривому Розі залишись під землею на знак протесту

Суспільство | 08-09-2020, 09:47Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Гірники шахти "Батьківщина" (Криворізького залізорудного комбінату) залишись під землею, висунувши ряд вимог, включно із підвищенням зарплат.
Більше 80 шахтарів у Кривому Розі залишись під землею на знак протесту

Джерело: голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у facebook

Пряма мова: "84 гірники шахти "Батьківщина" (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти "Жовтнева"".

Деталі: Шахтарі вимагають підвищення зарплат, покращення умов праці, повернення пільгового стажу, припинення порушень при атестації.

Таким чином гірники підтримали вимоги своїх колег із шахти "Жовтневої".
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