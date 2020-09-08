Більше 80 шахтарів у Кривому Розі залишись під землею на знак протесту Суспільство | 08-09-2020, 09:47 0 66 Гірники шахти "Батьківщина" (Криворізького залізорудного комбінату) залишись під землею, висунувши ряд вимог, включно із підвищенням зарплат.





Джерело: голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець у facebook



Пряма мова: "84 гірники шахти "Батьківщина" (Криворізький залізорудний комбінат) залишилися під землею на знак протесту, проявляючи солідарні дії з протестувальниками шахти "Жовтнева"".



Деталі: Шахтарі вимагають підвищення зарплат, покращення умов праці, повернення пільгового стажу, припинення порушень при атестації.



Таким чином гірники підтримали вимоги своїх колег із шахти "Жовтневої".