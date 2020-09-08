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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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ТРИРІЧНА ЗАБОРОНА ЗА ВІДВІДУВАННЯ ОКУПОВАНОГО КРИМУ
|Суспільство | 08-09-2020, 09:53
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Державна прикордонна служба продовжує системну роботу з виявлення осіб, які незаконно перебували на тимчасово окупованих територіях України. Одного з таких порушників, громадянина Росії, зупинили вчора в аеропорту «Львів».
Росіянин прибув в Україну серед пасажирів рейсу з Мінська. Під час оформлення, прикордонники Львівського загону з’ясували, що він порушив українське законодавство відвідувавши окупований РФ Кримський півострів, у липні цього року.
За порушення вимог Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» росіянину заборонили в’їзд в Україну на 3 роки.
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