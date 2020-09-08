Антирекорд летальних випадків: від COVID у понеділок померли 57 українців Суспільство | 08-09-2020, 09:58 0 164 За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.



Джерело: дані РНБО й МОЗ



Деталі: У Києві за добу – 235 нових випадків коронавірусу і 4 летальних. Крі того, у Київській області – ще 92 випадки і 1 летальний.



У Харківській області – 230 нових випадків (із них у Харкові – 180), при цьому 6 летальних.



В Одеській області – 196 нових випадків (в Одесі – 96), але 11 летальних випадків.



У Львівській області – 192 нових хворих, 5 осіб померли.



У Тернопільській області – 190 нових випадків, 2 летальних.



В Івано-Франківській області – 160 нових випадків хвороби, 2 летальних.



У Чернівецькій області – 159 нових хворих, 1 людина померла.



Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що у понеділок було госпіталізовано 434 людини.



Пряма мова Степанова: "Ми наближаємося до 8 тисяч людей, які перебувають на госпіталізації. У порівнянні з липнем ця кількість зросла більше, ніж у два рази. На середину липня ця кількість була 3,5 тисячі".