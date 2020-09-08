У Болгарії загорівся автобус з турецькими туристами Суспільство | 08-09-2020, 10:04 0 77 У Болгарії за 20 км від столиці Софії загорівся туристичний автобус, який прямував до Стамбула.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал БНТ1.



Сигнал про пожежу був поданий о 23.15.



На місці прибули кілька пожежних розрахунків, щоб запобігти поширенню вогню на ліс уздовж шосе в районі Вакареля.



Автобус був турецький і їхав до Стамбула. Що стало причиною пожежі, невідомо.



Всі пасажири були евакуйовані вчасно і чекали в траві біля шосе. Всього у салоні їхали 9 пасажирів.



Про постраждалих під час пожежі не повідомляється, однак у вогні був знищений багаж туристів.



Вранці у вівторок надзвичайні служби Болгарії повідомили, що автобус згорів вщент.



Рух автострадою, де сталася пожежа, вже відновили.