Головні новини понеділка і ночі: викрадення Колесникової, Саакашвілі з Богданом Суспільство | 08-09-2020, 10:06 0 74 У Мінську люди в масках схопили члена президії Координаційної ради Колесникову, Саакашвілі прокоментував своє фото з Богданом, — актуальні новини 7 вересня.



Про викрадення Колесникової



У Білорусі невідомі викрали члена Координаційної ради Марію Колесникову — її посадили в мікроавтобус з написом "Зв'язок" і відвезли в невідомому напрямку.



Родичі Колесникової подали заяву про її зникнення в міліцію.



Про Саакашвілі



Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті Міхеіл Саакашвілі заявив, що не збирається створювати з колишнім головою Офісу президента Андрієм Богданом спільних проєктів найближчим часом.



Водночас грузинське опозиційне об'єднання "Сила в єдності" назвало колишнього президента Міхеїла Саакашвілі кандидатом в прем'єр-міністри.



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