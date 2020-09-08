Понад 79 мільйонів гривень податку на нерухомість сплатили мешканці Львівщини за вісім місяців 2020 року Суспільство | 08-09-2020, 12:03 0 56



У січні-серпні 2020 року мешканці Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 79,3 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Проти того самого періоду минулого року такі надходження зросли на 10,2 млн. грн., або на 14,8 відс. (у січні-серпні 2019 року – 69,1 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



Протягом серпня 2020 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 34,2 млн. грн. податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з фізичних осіб. Це на 37,9 відс., або на 9,4 млн.грн. більше, ніж у серпні минулого року (у серпні 2019 року – 24,8 млн.гривень).