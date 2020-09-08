АМУ вимагає зустрічі з президентом, щоби розповісти йому про тиск на місцеве самоврядування Суспільство | 08-09-2020, 13:17 0 16

Правління Асоціації міст України вимагає зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, аби розповісти йому про ті величезні проблеми, які його влада створює для місцевого самоврядування. Зокрема, численні перевірки, обшуки, недофінансування тощо.

У своєму листі АМУ нагадує, що Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» – це добровільне, неполітичне об’єднання місцевих рад, головною метою якого є захист та представлення інтересів громад. Представники 909 органів місцевого самоврядування – членів Асоціації, належать до різних політичних сил і представляють різні за розміром та рівнем соціально-економічного розвитку муніципалітети.

Головні пріоритети АМУ – це безпека людей, надання якісних соціально-адміністративних послуг громадянам, забезпечення проведення відкритих прозорих місцевих виборів та реалізації права громадян обирати та бути обраними.



«Сьогодні органи місцевого самоврядування опинилися перед низкою проблем: чисельні перевірки, обшуки правоохоронних органів фактично паралізують діяльність із забезпечення нормальної життєдіяльності громад та надання послуг жителям, вибіркове погодження місцевих запозичень ставить під загрозу фінансування виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, завершення ремонту шкіл, дитячих садків, оснащення лікарень; блокування рахунків комунальних підприємств, що надають послуги теплопостачання, призведе до зриву опалювального сезону.



Ми переконані, що лише встановленням діалогу центральної та муніципальної влади, їх постійною співпрацею та координацією вдасться досягти європейського рівня якості надання послуг населенню, гарантувати права громад та громадян під час передвиборчої кампанії на місцевих виборах 2020 року, своєчасно розпочати по всій країні опалювальний сезон», – йдеться у листі АМУ.



Задля забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян правління АМУ ініціювало зустріч із президентом як гарантом Конституції.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

