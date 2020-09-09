НА ЗАКАРПАТТІ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ КОНТРАБАНДИСТИ ПОКИНУЛИ МАЙЖЕ 6000 ПАЧОК СИГАРЕТ Суспільство | 08-09-2020, 16:15 0 154



Спробі тютюнової контрабанди запобігли сьогодні військовослужбовці Мукачівського загону в ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу.



На відстані 600 метрів до кордону прикордонний наряд відділення «Велятино» помітив групу невідомих осіб з пакунками на плечах. Законні вимоги прикордонників припинити правопорушення пачкарі проігнорували, натомість покидали свої ноші та вдались до втечі. На місцевості втікачі покинули 11 ящиків з 5800 пачками сигарет без марок акцизного збору.



Тютюнові вироби військовослужбовці доставили до прикордонного підрозділу. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 204 КК України, на адресу ГУ ДФС в Закарпатській області направлено повідомлення.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону