Протягом січня – серпня 2020 року зафіксовано понад 314 тисяч звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг Суспільство | 08-09-2020, 16:45 0 137



Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що за вісім місяців поточного року загальна кількість звернень до столичних центрів обслуговування платників щодо отримання адміністративних послуг перевищила 314 тисяч.

При цьому, кількість наданих адміністративних послуг становила понад 283 тисячі, що включає в себе видачу довідок, свідоцтв, ліцензій та інше.

Зокрема, було видано понад 49 тисяч карток платника податків та внесено до паспортів громадян України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Більше 13 тисяч громадян отримали відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.

Платникам податків, як юридичним так і фізичним особам, для забезпечення можливості використання електронного цифрового підпису, було надано понад 33 тисячі електронних довірчих послуг.

Протягом зазначеного періоду було зареєстровано понад 9 тисяч реєстраторів розрахункових операцій та більше 25 тисяч книг обліку розрахункових операцій.

До столичних центрів обслуговування платники звертаються і стосовно отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи. Так, за період січень – серпень 2020 року таких довідок підготовлено та видано понад 79 тисяч.

Понад 35 тисяч громадян здійснили реєстрацію платника єдиного податку та понад 24 тисячі платників отримали витяг з реєстру платників єдиного податку.

За вісім місяців 2020 року понад 18 тисяч платників отримали або подовжили терміни дії ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими, алкогольними виробами.



