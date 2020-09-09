На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт Суспільство | 09-09-2020, 08:57 0 76 На українських дорогах, окрім вантажівок, можуть почати зважувати пасажирський транспорт.



Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі "Безпека має значення", передає "Інтерфакс"



Пряма мова: "Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в перевезенні поза нормою. Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики".



Деталі: Міністр додав, що таке рішення може вплинути на безпеку пасажирів та учасників дорожнього руху.



"Тому потенціал габаритно-вагового контролю може бути розширено з вантажівок на пасажирські перевезення. І все це має працювати в комплексі, в єдиній системі", - сказав Криклій.



Планується, що це питання буде вирішуватись разом із нардепами.



Що передувало: Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.



Нагадаємо:



Президент Володимир Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин за допомогою соцмереж і руйнують нові дороги.