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На дорогах можуть почати зважувати пасажирський транспорт
|Суспільство | 09-09-2020, 08:57
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|На українських дорогах, окрім вантажівок, можуть почати зважувати пасажирський транспорт.
Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій на зустрічі "Безпека має значення", передає "Інтерфакс"
Пряма мова: "Завжди для всіх комплекси зважування в русі були суто для вантажівок. Водночас зрозуміло, що і в пасажирських перевезеннях також є порушення в перевезенні поза нормою. Оскільки коли в маршрутне таксі або автобус сідає більше людей, ніж допустима технічними параметрами норма, це ті самі ризики".
Деталі: Міністр додав, що таке рішення може вплинути на безпеку пасажирів та учасників дорожнього руху.
"Тому потенціал габаритно-вагового контролю може бути розширено з вантажівок на пасажирські перевезення. І все це має працювати в комплексі, в єдиній системі", - сказав Криклій.
Планується, що це питання буде вирішуватись разом із нардепами.
Що передувало: Протягом січня - серпня 2020 року інспектори "Укртрансбезпеки" перевірили майже 400 тисяч транспортних засобів та нарахували більше 81 млн грн плати за перевантаження.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин за допомогою соцмереж і руйнують нові дороги.
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