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Антирекорд нових випадків коронавірусу зафіксували на Чернігівщині
|Суспільство | 09-09-2020, 09:00
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|8 вересня у Чернігівській області повідомили про 112 нових хворих на коронавірус. Це найбільший показник в області за час пандемії.
Джерело: голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко у facebook
Пряма мова: "За минулу добу зареєстрована рекордна кількість інфікованих коронавірусом – 112. З них 21 випадок виявлений у Борзнянському та стільки ж у Носівському районах, 18 – у Бобровицькому, 14 – у Чернігові".
Деталі: Зазначається, що 13 осіб перебувають на госпіталізації, решта на самоізоляції вдома.
Цього ж дня від коронавірусу помер 75-річний мешканець області.
Загалом з початку епідемії на Чернігівщині зареєстрували 2484 випадків інфікування COVID-19, з них: 1079 пацієнтів одужали, 1107 – лікується амбулаторно, 249 – перебуває на госпіталізації у медзакладах, 40 летальних випадків та 9 померлих осіб із супутнім діагнозом COVID-19.
За минулу добу в області проведено 986 тестів (ПЛР -та ІФА).
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Нагадаємо:
За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.
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