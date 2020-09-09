За останню добу проведено 1414 ПЛР-тестів, з яких 196 — позитивні Суспільство | 09-09-2020, 09:14 0 79 Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 16269 випадків інфікування коронавірусом, з них 454 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1414 ПЛР-тестів. Відтак, 196 — позитивні. Серед них львів`ян — 91.



Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 16269 осіб, 454 людини померли. 4959 пацієнтів одужало.



За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1414 ПЛР-тестів, з них 196 — позитивні. Серед них львів`ян — 91. Залишок проб у холодильнику — 1480.



За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 8660 осіб, госпіталізовані — 1928, на амбулаторному лікуванні — 6732 особи, виписані — 1773 особи. Зараз у лікарні перебуває 149 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 4 особи.



У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 61 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні - 63 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 138 пацієнтів.

