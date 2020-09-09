Чи має фізична особа – підприємець право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності? Суспільство | 09-09-2020, 09:35 0 87

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що відповідно до законодавства платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати.

Перелік витрат, дозволених для включення до податкової знижки визначено у п. 166.3 ст.166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

При цьому, податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати.

Нагадуємо, заробітна плата – це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (п.п. 14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ).

Звертаємо увагу, право на податкову знижку має фізична особа-підприємець, яка є найманою особою, виключно до доходів, одержаних протягом року у вигляді заробітної плати.

Разом з тим, фізична особа-підприємець, яка отримала дохід від підприємницької діяльності, не має права скористатись податковою знижкою щодо таких доходів.

Для отримання податкової знижки платнику податку потрібно заповнити і подати декларацію про майновий стан і доходи до 31 грудня року, що настає за звітним.

