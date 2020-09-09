Закон України №466: сплата земельного Суспільство | 09-09-2020, 12:36 0 72



податку єдинниками при наданні земельних ділянок в оренду



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», зокрема, внесено зміни до п.п. 4 п. 297.1 ст. 297 Податкового кодексу України щодо сплати платниками єдиного податку окремих податків та зборів.



Так, платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності, зокрема:



- податку на майно в частині земельного податку за земельні ділянки, що використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм, позичку) та платниками єдиного податку четвертої групи для ведення сільськогосподарського товаровиробництва.



Отже, для платників єдиного податку першої – третьої груп з 01 липня 2020 року не діє звільнення від сплати земельного податку за ділянки, які надаються в оренду (найм, позичку), а також за ділянки, на яких розташовані об'єкти нерухомості, що надаються в оренду (найм, позичку).



Тобто, у разі надання нерухомого майна в оренду платниками єдиного податку першої – третьої груп з 01 липня 2020 року необхідно сплачувати земельний податок.



Зазначені зміни набрали чинності з 01 липня 2020 року.