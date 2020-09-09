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Надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії становлять понад 42 млн. гривень
|Суспільство | 09-09-2020, 12:39
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Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області у січні-серпні 2020 року надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи, становлять понад 42 млн.грн., що на понад 1 млн.грн. або на 2,5 відс. більше в порівнянні з минулим роком.
При цьому, надходження до місцевого бюджету у серпні 2020 року по платі за ліцензії, що контролюють податкові органи склали понад 4 млн. гривень.
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