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ХАБАРІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ
|Суспільство | 09-09-2020, 12:49
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У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» Львівського прикордонного загону, що на кордоні з Польщею, громадяни Російської Федерації та Республіки Польща пропонували прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 100 євро та 600 гривень. Таким чином, іноземці намагалися потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну відповідно до Постанови КМУ від 27 серпня 2020 р. № 757.
Прикордонник від хабарів відмовився, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
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