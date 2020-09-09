АМУ обурене створенням парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 09/09/2020 Вже одужали 453 медики Львова, які хворіли на COVID-19...>> У Левандівському парку триває облаштування спортивно-ігрового майданчика...>> 24 години нетворкінгу, неформальної освіти і двіжу: як пройшов цьогорічний «Молодвіж»...>> Міський голова Львова відзначив колектив підприємства «Львівагромашпроект» за сумлінну працю та з нагоди Дня підприємця...>> Міський голова Львова відзначив колектив підприємства «Львівагромашпроект» за сумлінну працю та з нагоди Дня підприємця...>> Відзавтра перекриють рух транспорту на вул. Художній: схема об'їзду...>> Чи має фізична особа – підприємець право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності?...>> У лісопарку «Білогорща» тривають роботи з реконструкції...>> У лісопарку «Білогорща» тривають роботи з реконструкції...>> «Поставити МАФ можна за ніч, а потім, щоб його забрати, треба місяць судитись», — Андрій Садовий...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
Ігор СМЕШКО: «Аплодисментів нащадків – не буде»...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Стриянину, якого підозрюють у нападі на родича, обрали запобіжний захід...
28-08-2020, 11:45  >>> 
Четверо осіб госпіталізовані внаслідок обстрілу автобуса на Харківщині – ОГПУ...
28-08-2020, 02:23  >>> 
У Львові засудили за грабіж уродженця Закарпаття...
27-08-2020, 16:10  >>> 
   Здоров'яЗдоров
З початку пандемії на Буковині зареєстрували 11,5 тисяч випадків коронавірусу...
09-09-2020, 01:48  >>> 
Пандемія: за добу виявили менше 200 тисяч нових хворих...
08-09-2020, 07:51  >>> 
Коронавірус на Буковині: одужань у чотири рази менше, ніж нових випадків...
08-09-2020, 07:45  >>> 

АМУ обурене створенням парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування

Суспільство | 09-09-2020, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 73 73    

На розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Постанови №3693 від 18.06.2020 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що мають ознаки порушень чинного законодавства України, конфлікту інтересів та корупційних діянь».

Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок в напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Адже прийняття Верховною Радою України такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Утворення такої ТСК зараз є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті, оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення. А це, у свою чергу, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів.

Відтак Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України з проханням зняти проєкт Постанови №3693 з розгляду Верховної Ради України, провести щодо нього широкі консультації із залученням Асоціації, за підсумками яких прийняти зважене рішення.
Нагадаємо, з метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян Асоціація міст України звернулася до Президента як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням АМУ.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
   Новини по темі: Суспільство
Надходження до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн. гривень...
09-09-2020, 15:37  >>> 
АМУ обурене створенням парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування...
09-09-2020, 12:59  >>> 
ХАБАРІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ...
09-09-2020, 12:49  >>> 
Надходження до місцевого бюджету по платі за ліцензії становлять понад 42 млн. гривень...
09-09-2020, 12:39  >>> 
Закон України №466: сплата земельного...
09-09-2020, 12:36  >>> 
Чи має фізична особа – підприємець право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності?...
09-09-2020, 09:35  >>> 
За останню добу проведено 1414 ПЛР-тестів, з яких 196 — позитивні...
09-09-2020, 09:14  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: вивезення Колесникової, побиття Балуха...
09-09-2020, 09:11  >>> 
Головні новини неділі і ночі: За добу на Донбасі загинуло 3 військових, ще 3 поранено...
07-09-2020, 10:12  >>> 
Відеом...
06-09-2020, 23:15  >>> 
   ПолітикаПолітика
Це не боротьба проти Росії: Тихановська звернулася до росіян...
09-09-2020, 09:34  >>> 
США можуть ввести санкції проти Білорусі...
09-09-2020, 09:14  >>> 
Отруєння Навального: країни G7 вимагають від Росії відповідей...
09-09-2020, 09:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Коломойський, Григоришин: на Кіпрі назвали власників "золотих паспортів" з групи ризику...
07-09-2020, 15:06  >>> 
SpaceX провела успішне випробування корабля для польотів на Марс...
04-09-2020, 09:39  >>> 
Черговий запуск SpaceX. На орбіті Землі вже понад 600 інтернет-супутників Starlink...
04-09-2020, 01:34  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Надходження до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн. гривень...
09-09-2020, 15:37  >>> 
АМУ обурене створенням парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування...
09-09-2020, 12:59  >>> 
ХАБАРІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ...
09-09-2020, 12:49  >>> 
   ВладаВлада
Міський голова обговорив можливості реалізації спільних проектів із представниками Торгово-промислової палати Ізраїлю...
20-08-2020, 19:22  >>> 
Трамп зупинив пресконференцію через стрілянину поблизу Білого дому...
11-08-2020, 09:33  >>> 
Facebook вперше видалив допис Трампа...
06-08-2020, 09:12  >>> 
   КультураКультура
Виставу «Pentecost» у с. Демня перенесено з технічних причин...
20-08-2020, 19:17  >>> 
101-ий театральний сезон Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає з теми збереження культурної спадщини України...
19-08-2020, 13:25  >>> 
Оголошено короткий список літературної премії «Зустріч»...
19-08-2020, 13:20  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:39 Вже одужали 453 медики Львова, які хворіли на COVID-19
18:38 У Левандівському парку триває облаштування спортивно-ігрового майданчика
18:37 24 години нетворкінгу, неформальної освіти і двіжу: як пройшов цьогорічний «Молодвіж»
18:34 Міський голова Львова відзначив колектив підприємства «Львівагромашпроект» за сумлінну працю та з нагоди Дня підприємця
18:34 Міський голова Львова відзначив колектив підприємства «Львівагромашпроект» за сумлінну працю та з нагоди Дня підприємця
18:28 Відзавтра перекриють рух транспорту на вул. Художній: схема об'їзду
16:04 Чи має фізична особа – підприємець право на податкову знижку щодо доходів, одержаних від підприємницької діяльності?
16:02 У лісопарку «Білогорща» тривають роботи з реконструкції
16:02 У лісопарку «Білогорща» тривають роботи з реконструкції
15:59 «Поставити МАФ можна за ніч, а потім, щоб його забрати, треба місяць судитись», — Андрій Садовий

   Анонси
На Погулянці відбудеться концерт Назара Савка та тріо «Progressive Time»...
21-08-2020, 18:59  >>> 
До 29-ї річниці проголошення незалежності України у Стрийському парку відбудеться грандіозний Art&Agro-пікнік «НЕ ЗАЛЕЖУЙСЯ!»...
21-08-2020, 16:14  >>> 
В День прапора у Львові започаткують традицію урочистого підняття національного прапора над Меморіалом Героїв Небесної Сотні...
21-08-2020, 15:59  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования