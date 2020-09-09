АМУ обурене створенням парламентської слідчої комісії з розслідування діяльності органів місцевого самоврядування Суспільство | 09-09-2020, 12:59 0 73

На розгляді у Верховній Раді України перебуває проєкт Постанови №3693 від 18.06.2020 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування по рішенням органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що мають ознаки порушень чинного законодавства України, конфлікту інтересів та корупційних діянь».



Асоціація міст України розглядає таку ініціативу як черговий крок в напрямку посилення тиску на органи місцевого самоврядування напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року. Адже прийняття Верховною Радою України такого рішення на початку виборчої кампанії створить додатковий інструмент політичного впливу на діючих міських голів та посадових осіб місцевого самоврядування.



Утворення такої ТСК зараз є поганим сигналом суспільству та міжнародній спільноті, оскільки ймовірність її використання з метою недобросовісної конкуренції та нечесної політичної боротьби можуть мати вплив на результати народного волевиявлення. А це, у свою чергу, негативно вплине на репутацію України та міжнародне визнання чесності та прозорості місцевих виборів.



Відтак Асоціація міст України звернулася до Голови Верховної Ради та голів депутатських фракцій, груп у Верховній Раді України з проханням зняти проєкт Постанови №3693 з розгляду Верховної Ради України, провести щодо нього широкі консультації із залученням Асоціації, за підсумками яких прийняти зважене рішення.

Нагадаємо, з метою забезпечення ефективної співпраці між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, збереження основних принципів належного врядування і конституційних прав громадян Асоціація міст України звернулася до Президента як до гаранта Конституції України з ініціативою провести зустріч з Правлінням АМУ.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

