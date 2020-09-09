|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Надходження до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн. гривень
|Суспільство | 09-09-2020, 15:37
| 0 65
|
Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області у січні-серпні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн.грн., що на понад 61 млн.грн. або на 33,9 відс. більше в порівнянні з минулим роком.
Зокрема, у серпні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 38 млн.грн., що на понад 11 млн.грн. або на 43 відс. більше в порівнянні з минулим періодом.
|
|