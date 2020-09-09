Надходження до місцевого бюджету акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн. гривень Суспільство | 09-09-2020, 15:37 0 65



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області у січні-серпні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 242 млн.грн., що на понад 61 млн.грн. або на 33,9 відс. більше в порівнянні з минулим роком.



Зокрема, у серпні 2020 року надходження до місцевого бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів становлять майже 38 млн.грн., що на понад 11 млн.грн. або на 43 відс. більше в порівнянні з минулим періодом.