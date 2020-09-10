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В ПАРЄ заявили про невизнання виборів у Білорусі та створення слідчого органу

Суспільство | 10-09-2020, 08:51Коментарів: 0 0 Переглядів: 95 95    
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив про невизнання результатів президентських виборів у Білорусі та ініціював створення міжнародного слідчого органу для збору доказів правопорушень в країні.

Джерело: заява комітету ПАРЄ

Дослівно: "Комітет з юридичних питань і прав людини підтримує мужніх людей Білорусі, які борються за свої права і гідність. Сотні тисяч людей мирно ігнорують офіційні попередження і погрози відплати.

Є численні достовірні повідомлення про масові і серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, свободу вираження думок і зборів. Також є факти про застосування тортур та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження з мирними демонстрантами.

Через виявлених порушень комітет відмовляється визнати результат останніх президентських виборів. Він вимагає, щоб вибори були повторені справедливим і прозорим чином під наглядом міжнародних спостерігачів".

Деталі: Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Щоб дати чіткий сигнал усім співробітникам сил безпеки, що серйозні порушення прав людини не залишаться безкарними, Рада Європи у співпраці з іншими міжнародними органами в терміновому порядку заснує міжнародний слідчий орган для збору інформації та забезпечення доказів правопорушень в Білорусі".

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Передісторія:

9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати.
Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ.
Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%.
Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.
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