Танкер Delfi забрали з одеського пляжу Суспільство | 10-09-2020, 09:00 0 100 Судно Delfi, яке сіло на мілину поблизу одеського пляжу 22 листопада 2019, забрали з пляжу.



Джерело: міністр інфраструктури Владислав Криклій



Пряма мова: "Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо".