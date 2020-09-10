ХАБАРНИКИ НЕ ПОЛИШАЮТЬ СПРОБИ ПІДКУПУ ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 10-09-2020, 09:17 0 84



У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець» Львівського прикордонного загону, що на кордоні з Польщею, громадянин Німеччини пропонував прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 100 євро. Іноземець намагався потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну відповідно до Постанови КМУ від 27 серпня 2020 р. № 757.

Прикордонник від хабаря відмовився, натомість – проінформував співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Це вже третя спроба, підкупу прикордонників протягом останніх двох днів.

Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!

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