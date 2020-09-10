НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ ЗНОВУ ВИЯВИЛИ СХОВОК З КОНТРАБАНДНИМ ТЮТЮНОМ Суспільство | 10-09-2020, 12:57 0 71



Сховок з 15 ящиками сигарет виявили вчора прикордонники відділення «Велятино» Мукачівського загону, у ході реалізації інформації про ймовірну протиправну діяльність на кордоні, що надійшла від військовослужбовців оперативно-розшукового відділу.



Група реагування, яка вибула до вказаного оперативниками місця, на відстані 300 метрів від кордону виявила пакунки з тютюновими виробами. Невідомі планували незаконно перемістити до сусідньої Румунії 7450 пачок безакцизних сигарет.



Контрабандний тютюн військовослужбовці доправили до прикордонного підрозділу. Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної оборудки.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



