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Ігор Комендат: «Лише 62 відсотка суб’єктів господарювання застосовують у своїй діяльності цифровий підпис та сповна користуються електронними сервісами податкової служби»

Суспільство | 10-09-2020, 12:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    

Подання податкової звітності, перегляд раніше поданої звітності, інформація з інтеграційних карток платника по податках та зборах, отримання довідки про відсутність заборгованості, інформація з загальнодоступних реєстрів та повна інформація про платника податку, що розміщена в приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету , можливість електронного листування – це все і дуже багато іншого платник податку зможе отримати онлайн за допомогою електронного цифрового підпису.

З допомогою електронних сервісів можна отримати і адміністративні послуги.

Це актуальне питання набрало особливого значення для платників податків в умовах триваючого карантину, і не лише для суб’єктів господарювання, але й для громадян.

Робота з сервісом у приватній частині (особистий кабінет) здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, який безкоштовно можна отримати у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів, зокрема АЦСК ІДД ДФС України (http://acskidd.gov.ua).

Звичайний цифровий підпис можна оформити і через банк. На сьогодні такі послуги надають державні Ощадбанк і ПриватБанк.

Детальніше про доступні сервіси Електронного кабінету https://cabinet.tax.gov.ua/.

Довідково:

Користуватись послугами відкритої частини електронного кабiнету можна без ідентифікації особи. Через відкриту частину електронного кабiнету користувачам доступні такі можливості:

1. доступ до інформації з публічних реєстрів:

· дані про взяття на облік платників;

· реєстр страхувальників;

· дані реєстру платників ПДВ;

· реєстр платників єдиного податку;

· інформація про РРО;

· інформація про книги ОРО;

· дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального;

· реєстр осіб, які здійснюють операції з товарами

2. інформація про граничні терміни сплати податків, зборів, обов’язкових платежів та подання звітності (податковий календар)

3. перегляд та друк бланків податкової звітності

4. заповнення декларації про майновий стан і доходи для громадян

5. контакти та адреси діючих центрів обслуговування платників

У приватній частині електронного кабiнету в залежності від типу платника (юридична особа, фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, громадянин, посадова особа державного органу тощо) електронний кабiнет надає доступ до наступних сервісів:

1. персоніфікований податковий календар

2. перегляд облікових даних платника (детальніше в розділі Облікові дані платника)

3. подання звітності в електронному вигляді до органів ДПС, пенсійного фонду та статистики (детальніше в розділі Введення звітності)

4. перегляд та друк раніше поданої звітності (детальніше в розділі Перегляд звітності)

5. перегляд вхідних/вихідних документів (детальніше в розділі Вхідні/вихідні документи)

6. листування з органами ДПС (детальніше в розділі Листування з ДПС)

7. подання заяв, запитів для отримання інформації (детальніше в розділі Заяви, запити для отримання інформації)

8. інформація про стан розрахунків з бюджетом (детальніше в розділі Стан розрахунків з бюджетом)

9. реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних (детальніше в розділі Реєстрація ПН/РК)

10. інформація з Єдиного реєстру податкових накладних (детальніше в розділі Єдиний реєстр податкових накладних)

11. інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ (детальніше в розділі Система електронного адміністрування ПДВ)

12. інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування реалізації пального (детальніше в розділі Система електронного адміністрування реалізації пального)

Посадові особи підприємств, установ та організацій, інформацію про яких було надано формою «Повідомлення про надання інформації щодо електронного цифрового підпису», отримують доступ до наступних сервісів електронного кабiнету:

1. реєстрація податкових накладних та розрахунків коригування до них у Єдиному реєстрі податкових накладних (детальніше в розділі Реєстрація ПН/РК)

2. інформація з Єдиного реєстру податкових накладних (детальніше в розділі Єдиний реєстр податкових накладних)

3. інформація з реєстрів операцій та транзакцій в системі Електронного адміністрування ПДВ (детальніше в розділі Система електронного адміністрування ПДВ)
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