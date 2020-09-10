22 вересня – сесія Львівської обласної ради Суспільство | 10-09-2020, 13:12 0 67



Сьогодні, 10 вересня, під час президії Львівської обласної ради депутати визначили дату скликання XXІХ чергової сесії обласної ради – 22 вересня та затвердили порядок денний.



Відтак на наступному засіданні депутатський корпус розгляне 36 питань порядку денного. Зокрема, депутати заслухають інформацію Львівської обласної державної адміністрації щодо санітарно-епідеміологічного стану на території Львівщини та врегулювання ситуації, яка склалася у зв’язку з епідемією корона вірусу, а також звіт начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області та прокурора Львівщини щодо стану законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території області за І півріччя 2020 року.



Окрім того, під час президії Львівської обласної ради було підписане звернення до Верховного Головнокомандувача України, Президента України Володимира Зеленського щодо вжиття невідкладних заходів із недопущення «спільних інспекцій» з представниками агресора на лінії розмежування та щодо негайної заміни учасників Тристоронньої контактної групи, котрі своїми діями завдають шкоди державним інтересам України та підривають її обороноздатність.



