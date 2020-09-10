Заборона в’їзду іноземцям - хто підпадає під виключення та які документи можуть підтвердити ціль поїздки Суспільство | 10-09-2020, 13:15 0 136



Державна прикордонна служба України чітко дотримується вимог законодавства України з прикордонних питань, а також обмежень запроваджених Кабінетом Міністрів України щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.



Нагадуємо, що за рішенням Уряду з 28 серпня на кордоні діє низка норм відповідно до змін внесених в Постанову №641 від 22 липня 2020 року, яка встановлює карантин та посилені протиепідемічні заходи.



Ключові норми посилили обмеження стосовно в’їзду в Україну іноземних громадян до 28 вересня цього року.



Разом з тим встановлено й досить вичерпний список виключень, за якими в’їзд на територію України не заборонений. Радимо подорожуючим детально ознайомитися з цим переліком.



Окремо наголосимо, у разі, якщо іноземний громадянин може підпадати під такі виключення, йому необхідно підтвердити це документально. Тому під час перетину кордону, окрім належних паспортних документів, а також страхового полісу, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, іноземці повинні надати документи, які підтверджують мету поїздки в Україну.



Відмітимо, що НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ПРОПУСКУ іноземців на територію нашої держави ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ при перевірці інспекторами прикордонного контролю необхідних для цього документів.



Ще раз НАГАДАЄМО ПРО ВИКЛЮЧЕННЯ ТА ОРІЄНТОВНІ ДОКУМЕНТИ, які можуть розглядатися прикордонниками для підтвердження цілі поїздок.



Тож іноземці або особи без громадянства які:



є одним із подружжя громадянина України повинні мати з собою свідоцтво про одруження;



є батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України – свідоцтва про народження / інші документи, які підтверджують родинні зв’язки. При цьому варто звернути увагу, що у відповідності до законодавства правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття;



прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти – запрошення від Міністерства освіти і науки України, або посвідку на тимчасове проживання в Україні чи візу типу Д;



проходять військову службу у Збройних Силах – документи, які підтверджують проходження військової служби у Збройних Силах України;



постійно або тимчасово проживають на території України – посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання в Україні;



визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту – проїзний документ біженця або посвідку особи біженця;



мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;



є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей – документи, що підтверджують такий статус (відповідне посвідчення, акредитаційна картка);



є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ – документи, що підтверджують такий статус / відповідне запрошення;



є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ – відповідне запрошення;



є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад – документи, що підтверджують такий статус;



є інструкторами збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО «Партнерство заради миру», які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони – документи, що підтверджують такий статус/ запрошення;



є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них – запрошення закладу культури, документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи;



прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючі їх особи – документи, що підтверджують участь особи в офіційних спортивних змаганнях та запрошення від Міністерства молоді та спорту України, документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи;



є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств – запрошення від представників українських підприємств з обов’язковим вказуванням про потребу в таких технічних спеціалістах;



є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації – підтверджуючі документи від Міністерства охорони здоров'я України або від закладу охорони здоров’я України;



прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України – підтверджуючі документи від закладу охорони здоров’я України / відповідне запрошення.



В окремих випадках, може прийматися рішення щодо пропуску іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру, серед яких можуть розглядатися випадки необхідності догляду, тяжких або хронічних хвороб, смерті рідних, дотримання принципу єдності сім`ї, а також випадки, коли є підстави вважати, що ситуація вимагає невідкладного перетину кордону.



Також нагадаємо, за рішенням Уряду виключення, яке дозволяло іноземцям транзит територією України протягом двох діб, скасовано.



