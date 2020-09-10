З початку року податковими органами видано 10 477 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним Суспільство | 10-09-2020, 15:14 0 66



Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області за січень-серпень 2020 року податковими органами Львівщини видано 10 477 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями складає 51,5 відсотків (5396 шт.), тютюновими виробами - 42,3 відсотків (4 428 шт.), пальним - 1,1 відсотка (115 шт.), на право зберігання пального складає майже 10 відсотків (1043 шт.). Крім цього, з початку року за вісім місяців призупинено дію 2 376 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, анульовано 1 213 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, пальним, 27 ліцензій на право зберігання пального.