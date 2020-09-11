НА ЗАКАРПАТТІ ПРАВООХОРОНЦІ ВИЯВИЛИ КВАДРОКОПТЕР, ЯКИМ ПЕРЕПРАВЛЯЛИ ДО УГОРЩИНИ СИГАРЕТИ Суспільство | 11-09-2020, 08:29 0 68







Спробу незаконного переміщення тютюнової контрабанди за допомогою малого літального апарату було викрито учора ввечері спільною міжвідомчою групою у складі співробітників внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби, Берегівського відділу Нацполіції та управління стратегічних розслідувань ГУ НП в Закарпатській області.



У ході реалізації оперативної інформації, на околиці села Грабарово, на відстані 1 км від кордону, правоохоронці заскочили «на гарячому» контрабандистів, які саме, збирались переправляти до сусідньої Угорщини пакунки з тютюном за допомогою потужного квадрокоптера. Зрозумівши, що їх незаконну оборудку викрито, зловмисники втекли, покинувши свої на місці автомобіль «ВАЗ 2107» на українській реєстрації, квадрокоптер, ноутбук, пульт керування та пакунки з 1400 пачками сигарет .



Виявлені предмети правоохоронці вилучили. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону