За добу у світі знов виявили понад 300 тисяч заражень COVID-19 Суспільство | 11-09-2020, 08:39 0 80 10 вересня у світі виявили 301 тисячу випадків зараження коронавірусом. Зокрема 45 тисяч в країнах Європи.



Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Іспанія, Франція, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 16-му місці.



Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 24-му місці.



Станом на 10 вересня у 213 країнах зафіксовано 28,3 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 20,3 мільйона людей. 913,284 пацієнтів померло.



Довідка: Нині у світі за тиждень діагностують близько 1,5 мільйона нових випадків COVID-19. Раніше число підтверджених випадків за тиждень коливалося в межах 500-600 тисяч в травні і 700-800 тисяч на початку червня.