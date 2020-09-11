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300 ЄВРО ЗА ПОРУШЕННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА… ПРИКОРДОННИКИ ВІДМОВИЛИСЯ ВІД ПІДКУПУ

Суспільство | 11-09-2020, 09:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    


У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, громадянин Франції пропонував прикордонникам неправомірну вигоду у розмірі 300 євро.
Такий спосіб «мотивації» правоохоронців мандрівник вирішив потрапити в нашу країну, попри тимчасове обмеження для іноземних громадян у в’їзді в Україну відповідно до запроваджених Кабінетом Міністрів України щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
Нагадуємо, що за рішенням Уряду з 28 серпня на кордоні діє низка норм відповідно до змін, внесених в Постанову №641 від 22 липня 2020 року, яка встановлює карантин та посилені протиепідемічні заходи.
Безумовно, прикордонники від хабаря відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.
Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!
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